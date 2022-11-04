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Efes'in nefesi yetmedi!

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 6. haftasında Bayern Münih'e deplasmanda 81-78 yenildi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 00:33
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Temsilcimiz Anadolu Efes Euroleague'de galibiyeti son anda kaçırdı

Efes'in nefesi yetmedi!
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Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 6. maçında 2 galibiyette kaldı.

Bayern Münih ise bu sezon EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic, 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Will Clyburn de 21 sayı üretti. Temsilcimizde Ante Zizic de 11 sayıyla öne çıkan bir başka isimdi. Ev sahibi ekipte ise Cassius Winston, 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Isaac Bonga 12, Elias Harris 10 sayıyla maçı tamamladı. 

Anadolu Efes, üst üste 2. yenilgisini aldığı EuroLeague'de toplamda da 6 maç sonunda 4. kez sahadan mağlup ayrıldı. 6. haftaya galibiyet alamadan gelen Bayern Münih ise bu sezon ilk zaferine ulaştı. 

 

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