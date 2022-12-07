Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Zsolt Mezöfy (Macaristan), Bernard Valentar (Slovenya)
Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Fabris, Saliha Şahin (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Hande Baladın, Yaprak Erkek)
CSM Targoviste: Ionescu, Bjelica, Matei, Todorova, Robitaille, Buterez (Bozicevic, Ciucu, Calota, Orlandea, Mirosavljevic)
Setler: 25-18, 25-14, 25-22
Süre: 65 dakika (21, 20, 24)
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