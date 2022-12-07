7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı

Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'ne fırtına gibi bir giriş yaptı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 21:29
Takip Et

Temsilcimiz Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde bildiğiniz gibi

Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı
+
Aa
-

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Zsolt Mezöfy (Macaristan), Bernard Valentar (Slovenya)

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Fabris, Saliha Şahin (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Hande Baladın, Yaprak Erkek)

CSM Targoviste: Ionescu, Bjelica, Matei, Todorova, Robitaille, Buterez (Bozicevic, Ciucu, Calota, Orlandea, Mirosavljevic)

Setler: 25-18, 25-14, 25-22

Süre: 65 dakika (21, 20, 24)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
2
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
4
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
5
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
6
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
7
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.