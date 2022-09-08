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Medipol Başakşehir farklı başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Hearts ile karşılaştı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 21:39
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Temsilcimiz Medipol Başakşehir Konferans Ligi ilk maçında Hearts deplasmanından galip ayrıldı

Medipol Başakşehir farklı başladı
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Hearts'a konuk oldu.

Temsilcimiz mücadeleyi 4-0 kazandı.

Galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada Youssouf Ndayishimiye, Stephen Kingsley (kendi kalesine) ve 82'de Berkay Özcan kaydetti. 

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri gruba 3 puanla başladı.

 

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