﻿Medipol Başakşehir farklı başladı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Hearts'a konuk oldu.
Temsilcimiz mücadeleyi 4-0 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada Youssouf Ndayishimiye, Stephen Kingsley (kendi kalesine) ve 82'de Berkay Özcan kaydetti.
Emre Belözoğlu'nun öğrencileri gruba 3 puanla başladı.
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