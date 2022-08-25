Başakşehir Royal Antwerp'i devirdi. Temsilcimiz adını Konferans Ligi gruplarına yazdırdı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off heyecanı yaşandı. 1-1 biten ilk maçta Başakşehir, Royal Antwerp'e konuk oldu.
Başakşehir maçı 3-1 kazandı ve toplam skorda 4-2 biten maç sonrası UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
Başakşehir'in gollerini 8.dakikada Berkay Özcan, 58. dakikada Stefano Okaka ve 83'de Danijel Aleksic kaydetti.
Royal Antwerp'in tek golünü ise 56. dakikada penaltıdan Michael Frey attı.
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