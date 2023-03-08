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Sivasspor kafilesi İtalya'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İtalya'ya ulaştı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 18:17
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Temsilcimiz Sivasspor İtalya'da

Sivasspor kafilesi İtalya'da
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 kişilik kafile Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla 3 saat 20 dakikalık uçuşun ardından Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı'na iniş yaptı.

Daha sonra karayolu ile 1 saatlik yolculuğun ardından Floransa şehrine geçen futbolcular, kamp yapacağı otele yerleşti.

Sivasspor, maçın oynanacağı Artemio Franchi Stadyumu'nda akyam saatlerinde yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Fiorentina ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 23.00'te karşılaşacak. Mücadelede Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak.

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