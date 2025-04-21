TEMU kapatılıyor mu? Bakanlık son noktayı koydu

TEMU'ya erişim engeli getirileceği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya dayanak olarak ise 1 Nisan'da yürürlüğe giren yönetmelik gösterildi. Bakanlık'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

UCUZ ÜRÜNLERİYLE ÖNE ÇIKTI

2022 yılında kurulan TEMU, Türkiye'ye geçen sene giriş yaptı. Platform, pek çok e-ticaret markasını sollayarak ucuz ürünleriyle öne çıktı. Alışveriş sevenler ise TEMU'dan yaptıkları alışverişleri sosyal medyadan paylaşarak platformun bilinirliğini artırdı.

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TEMU'nun kısa sürede bu kadar ilgi görmesinin nedeni ise oldukça uygun fiyatlı ürün imkanı sunması oldu.

Hem uygun fiyat hem de kısa süreli kargo teslimatı pek çok kişiyi TEMU'ya yönlendirdi. Uygun fiyatlı bir başka platform olan Çin merkezli Aliexpress'i geride bırakan TEMU'ya Türkiye'de alışveriş limiti getirilmişti. Maksimum harcamanın bin 50 TL olarak belirlendiği TEMU'ya dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

İDDİALARA BAKANLIK SON NOKTAYI KOYDU

Türkiye pazarında aktif olan yurt dışı merkezli firmalara dair Bakanlık kararıyla yeni yükümlülük getirilmişti. Yeni yönetmelikle birlikte yurt dışı kaynaklı satış yapan firmaların Türkiye’de temsilci bulundurması zorunlu kılınmıştı. Bu şartı getirmeyen firmalar ise Türkiye’ye satış yapamayacak.

TEMU henüz bu yükümlülüğü yerine getirmiş değil. Bu gelişmelerin ardından TEMU’nun kapatılacağı, Türkiye’de erişim engeli getirileceği iddia edildi. Bu iddialar sosyal medyada giderek artınca gözler Ticaret Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, söz konusu iddiaları Ticaret Bakanlığı’na yöneltti.

Ticaret Bakanlığı iddiaları yalanlayarak gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını duyurdu.