Temwa Chawinga gol rekorunu kırdı

Kansas City Current’in Malavili forveti Temwa Chawinga, Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde (NWSL) tarihi bir başarıya imza attı. Takımının Bay FC karşısındaki 1-0’lık galibiyetine imza atan Chawinga, bu maçta sezonun 19. golünü atarak NWSL'de bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını elde etti. Sam Kerr’e ait 18 gollük rekoru kırarak tarihe geçen Chawinga, aynı zamanda takımına kritik bir galibiyet kazandırdı.

Maçın 35. dakikasında Chawinga, rakip takımın orta sahasını baskı altına alarak topu kazandı ve ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi. Bu gol, hem sezonun hem de NWSL tarihinin en önemli gollerinden biri olarak kaydedildi. Gol sonrası takım arkadaşı Lo’eau LaBonta, geleneksel gol kutlamasını yaparak Chawinga’nın gollerini parmaklarıyla saymaya çalıştı ancak sayı yetmedi. Kansas City Current oyuncuları ve teknik ekibi, Chawinga’nın başarılarını büyük bir coşkuyla kutladı.

THE RECORD-BREAKING GOAL FROM TEMWA CHAWINGA ???? pic.twitter.com/JuePFOMoFV — National Women’s Soccer League (@NWSL) October 13, 2024

Teknik direktör Vlatko Andonovski, Chawinga’nın yeteneğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, takım arkadaşlarının da Malavili yıldızın başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti. "Sanki Chawinga’dan daha çok sevinenler takım arkadaşlarıydı. Lo’eau, Vanessa DiBernardo ve Kayla Sharples hepsi bu rekor için ondan daha heyecanlıydı," dedi Andonovski.

Chawinga ise takım arkadaşlarına olan minnettarlığını ifade etti ve onların kendisine olan desteğinin performansını artırdığını vurguladı. "Bu takımda olmak benim için çok özel. Herkes bana çok iyi davrandı, bu yüzden her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum," dedi.

Teknik direktör Andonovski, Chawinga’nın bu sezonki performansını daha da geliştirmek için özel çalışmalar yaptıklarını belirtti. Rakiplerin Chawinga’ya karşı savunma stratejileri geliştirdiğini fark eden teknik ekip, oyuncuya uzaktan şut çekme teknikleri üzerinde çalıştı. Andonovski, "Chawinga, kendini sürekli geliştirmek isteyen bir oyuncu. Bir gol atmakla yetinmiyor, kaçırdığı fırsatları düşünerek bir sonraki fırsatı nasıl değerlendireceğine odaklanıyor," dedi.

Chawinga’nın çok yönlü bir futbolcu olduğunu da vurgulayan Andonovski, onun sadece gol atmakla kalmayıp, aynı zamanda asistler yaptığını, takımın hücumlarını başlattığını ve savunmada da etkili olduğunu söyledi. "Tam bir futbolcu. Hem hücumda hem de savunmada mükemmel işler yapıyor," dedi.

Sam Kerr, 2019 yılında 24 maçlık sezonda 18 gol atarak rekoru elinde tutuyordu. Chawinga ise aynı 24 maçlık dönemde 19 gol atmayı başardı ve bu sezon iki maçı daha kalarak rekorunu geliştirme fırsatına sahip. Şu anda NWSL Altın Ayakkabı yarışında da rakipsiz durumda olan Chawinga, 13 gol atan Barbra Banda'nın tam 6 gol önünde yer alıyor.

Ancak Chawinga, kişisel başarılarından çok takımının başarısına odaklanıyor. Tarihi golü sonrası yaptığı açıklamada, "Takımıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum," dedi. Andonovski de Chawinga’nın bu tavrını destekleyerek, "Gol atmayı elbette herkes ister, ama onun için önemli olan attığı gollerin takıma puan kazandırması. Bu yüzden mutlu," dedi.

Temwa Chawinga’nın bu olağanüstü performansı, NWSL'de unutulmaz bir sezon yaşanmasına neden oldu ve adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.