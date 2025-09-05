Tencere kaynatamayan kadınların oy tercihi belli oldu! 2. Parti bile büyük fark yedi

Ekonomik krizi en çok hisseden kesimin kadınlar olduğu biliniyor. Genelde mutfak alışverişlerini yapan kadınların market market indirim aradığı da son günlerde gündem olmaya devam ediyor.

Ekonomik krizi en çok hisseden kadınların ise market alışverilerine çocuklarını götürmediği görüldü.

Çocuklarını komşularına veya akrabalarına bırakan kadınların bu dramları son anketlerde oy tercihlerine de yansıdı.

1-2 Eylül 2025 tarihlerinde 26 ilde 1.030 katılımcıyla gerçekleştirilen anket gündem oldu.

ORC Araştırma’nın anketi, kadın seçmenlerin tercihlerini ortaya koydu.

Ankette; CHP %35,4 ile önde giderken, AKP %27,9 ile ikinci sırada yer alıyor, bu da Türkiye’nin siyasi manzarasında potansiyel bir dönüşümü yansıttı.

Kadın seçmenlerin siyasi parti oy tercihleri şu şekilde:

CHP %35,4

AK PARTİ %27,9

MHP %6,1

DEM %5,7

İYİ %5,5

ZAFER %5,2

YMP %3

Y. REFAH %2,8

SP %2,4

BBP %2

A PARTİ %1,9

DİĞER %2,1