Tencere tavalı protestolar başladı. Gözaltı tepkileri sürüyor

Çarşamba günü evine düzenlenen operasyonla İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin olası Cumhurbaşkanlığı için düzenleyeceği seçime günler kala gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu'nun 2 gündür İstanbul Vatan Caddesi'nde yer alan emniyet müdürlüğünde gözaltında tutulmasına, İstanbullu yurttaşlar tencere tava çalarak, ışıkları yakıp söndürerek tepki gösterdi. İstanbul'ul farklı semtlerinde evlerinde ışıkları yakıp söndürüp ve tencere sesleri ile protestolarda bulunan şahıslar o anları sosyal medyadan da paylaştı.

Öte yandan İBB binası önünde Saraçhane'de de protestolar sürüyor.