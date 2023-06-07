Tencereyle oyun hastanelik etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dolu tencere devrilen 4 yaşındaki çocuk, hastanelik oldu.

Tencereyle oyun hastanelik etti

İHA'nın haberine göre, olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl Yenice Mahallesi Eski Sanayi Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, anne su dolu tencereyi ısıtmak için ocak üzerine koydu. Bir süre sonra mutfakta oyun oynayan 4 yaşındaki Suriye uyruklu Abir E. tencereye dokununca, tencere çocuğun üzerine devrildi.

Üzerine kaynar su dökülen çocuk, acılar içinde ağlamaya başladı. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun yüzünde, göğsünde ve kollarında yanıklar oluşurken, yanık ünitesinde tedavisine başlandı.

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