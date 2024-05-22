Teneffüste öğrencileriyle oynadığı voleybol sonu oldu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karahüyük Ortaokulunda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Ali Toktaş (49), öğleden sonra öğrencileriyle okul bahçesinde voleybol oynadığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk inceleme sonucunda İngilizce öğretmeni Mehmet Ali Toktaş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan öğretmenin cenazesi morga sevk edildi.