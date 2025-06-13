Teneffüste patlayan madde ilkokulu karıştırdı: Öğrencinin serçe parmağı koptu! Sır olayın perde arkası ne?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Teneffüste patlayan madde ilkokulu karıştırdı: Öğrencinin serçe parmağı koptu! Sır olayın perde arkası ne?

Antalya Gazipaşa’da, 10 yaşındaki E.S. adlı öğrencinin çantasına koyduğu tanımlanamayan bir maddenin patlaması sonucu sol el serçe parmağı koptu. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Olay, Gazipaşa Ekmel Mahallesi’ndeki Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokulu’nda gerçekleşti. 4. sınıf öğrencisi E.S., sabah okula gelirken çantasına koyduğu bilinmeyen bir maddeyle teneffüste oynamaya başladı. Bu sırada maddenin patlamasıyla E.S.’nin sol el serçe parmağı parçalanıp koptu.

teneffuste-patlayan-madde-ilkokulu-karistirdi-ogrencinin-serce-parmagi-koptu-sir-olayin-perde-arkasi-ne-yenicag-6.jpg

Patlama sesini duyan öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

teneffuste-patlayan-madde-ilkokulu-karistirdi-ogrencinin-serce-parmagi-koptu-sir-olayin-perde-arkasi-ne-yenicag-2.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası polis ekipleri hastane ve okulda inceleme başlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattığını duyurdu.

teneffuste-patlayan-madde-ilkokulu-karistirdi-ogrencinin-serce-parmagi-koptu-sir-olayin-perde-arkasi-ne-yenicag-3.jpg

İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin ve şube müdürleri, öğrenciyi hastanede ziyaret etti. Okul yönetimi, nakil tamamlanana kadar hastanede refakat etti.

teneffuste-patlayan-madde-ilkokulu-karistirdi-ogrencinin-serce-parmagi-koptu-sir-olayin-perde-arkasi-ne-yenicag-4.jpg

Patlamaya yol açan maddenin ne olduğu, emniyet ekiplerince araştırılıyor.

teneffuste-patlayan-madde-ilkokulu-karistirdi-ogrencinin-serce-parmagi-koptu-sir-olayin-perde-arkasi-ne-yenicag-8.jpg

Son Haberler
Tuna Tunca, Manş Denizi'ni yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu
Tuna Tunca, Manş Denizi'ni yüzerek tarihe geçti
İşte 2025-26 model Beşiktaş
İşte 2025-26 model Beşiktaş
Ankara'da kritik güvenlik zirvesi: İsrail-İran gerilimi masada...
Ankara'da kritik güvenlik zirvesi: İsrail-İran gerilimi masada...
Gaziantep FK'da Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi
Gaziantep FK'da Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi
Teneffüste patlayan madde ilkokulu karıştırdı: Öğrencinin serçe parmağı koptu! Sır olayın perde arkası ne?
Teneffüste patlayan madde ilkokulu karıştırdı: Öğrencinin serçe parmağı koptu!