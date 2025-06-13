Teneffüste patlayan madde ilkokulu karıştırdı: Öğrencinin serçe parmağı koptu! Sır olayın perde arkası ne?

Olay, Gazipaşa Ekmel Mahallesi’ndeki Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokulu’nda gerçekleşti. 4. sınıf öğrencisi E.S., sabah okula gelirken çantasına koyduğu bilinmeyen bir maddeyle teneffüste oynamaya başladı. Bu sırada maddenin patlamasıyla E.S.’nin sol el serçe parmağı parçalanıp koptu.

Patlama sesini duyan öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası polis ekipleri hastane ve okulda inceleme başlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattığını duyurdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin ve şube müdürleri, öğrenciyi hastanede ziyaret etti. Okul yönetimi, nakil tamamlanana kadar hastanede refakat etti.

Patlamaya yol açan maddenin ne olduğu, emniyet ekiplerince araştırılıyor.