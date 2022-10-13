﻿Sınır dışı edilen Djokovic Avustralya Açık'ta olacak mı

Tenis Avustralya; Sırp raket adına devreye girmeyeceklerini bildirdi.

ATP'de sezon sonu yaklaşırken yeni yılın ilk Grand Slam turnuvası için çalışmalar çoktan başladı.

111'inci Avustralya Açık Tenis turnuvasının tanıtımında, "Djokovic meselesi" gündeme geldi.

Tecrübeli sporcunun sınır dışı edildiği görüntüler hafızalardaki yerini koruyor.

Tenis Avustralya açıkça, Sırp raketin vize alması için devreye girmeyeceklerini ortaya koydu.

Organizasyonun yöneticisi Craig Tiley (kreyg tayli), Djokovic ve hükümetin konuyu kendi aralarında çözmesi gerektiğini, talimatlara uyacaklarını bildirdi.

Covid 19 aşısı olmaması ile başlayan süreçte, 21 Grand Slam şampiyonu tenisçi, Avustralya'dan sınır dışı edilmiş ve ülkeye girişi üç yıllığına yasaklanmıştı.