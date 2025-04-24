Tenis dünyası şokta: Alcaraz, Madrid Açık'tan çekildi

Dünya 3 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Barcelona Açık finalinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Madrid Açık’tan çekildiğini açıkladı. Alcaraz, sakatlığını hamstring ve kasık bölgesinde hissettiğini belirtti. 21 yaşındaki oyuncu, "Bir veya iki hafta içinde antrenmanlara başlayacağım ancak adım adım ilerleyeceğim," dedi. Geçen hafta boyunca antrenman yapamadığını ve vücudunu dinlemenin doğru karar olduğunu vurguladı.

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Alcaraz, Madrid'de iki kez şampiyonluk yaşamış ve Nisan ayında Monte Carlo Masters'ı kazanmıştı. Barcelona Açık finalinde Holger Rune karşısında sakatlık yaşasa da maçı tamamlayarak 7-6, 6-2'lik bir mağlubiyet almıştı.

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Alcaraz, 6 Mayıs'ta başlayacak Roma Açık'a katılmayı planladığını ancak Fransa Açık öncesi başka bir turnuvada yarışmasından endişe duymadığını belirtti. "Son haftalarda oynadığım tenis harikaydı. Zihinsel olarak güçlü hissediyorum ve bu durum güvenimi etkilemeyecek," dedi. Roland Garros öncesi birkaç turnuvada oynamasa bile, Alcaraz seviyesinden emin ve Grand Slam için mücadele etmeye kararlı.