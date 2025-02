Tenis dünyası şokta: Jannik Sinner'e 3 ay men cezası

23 yaşındaki Sinner, 2025 Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ancak, 2024 yılında yapılan iki doping testinde yasaklı madde clostebol'e rastlanması nedeniyle WADA, Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı'nın (ITIA) Sinner'a ceza vermeme kararına itiraz etti. WADA, başlangıçta iki yıla kadar men cezası talep etse de, Sinner'ın yasaklı maddeyi fizyoterapistinin ihmali sonucu bilmeden aldığını kabul ederek, üç aylık bir ceza üzerinde uzlaşıldı. Bu anlaşma sonucunda, Sinner'ın 19 Mayıs'ta başlayacak olan Fransa Açık'ta yarışmasına izin verilecek.

Sinner’a doping iddialarına rağmen tam destek

WADA, yaptığı açıklamada, üç Grand Slam şampiyonu Sinner'ın "hile yapma niyeti olmadığını", ilacın "performans artırıcı bir fayda sağlamadığını" ve bunun "ekibinin ihmali sonucu bilgisi dışında gerçekleştiğini" belirtti. Ancak, mevcut kurallar ve Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) emsal kararları gereği, bir sporcunun ekibinin ihmallerinden sorumlu olduğu vurgulandı. Bu özel durum göz önüne alındığında, üç aylık bir men cezasının uygun bir sonuç olduğu ifade edildi.

Sinner, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bu mesele neredeyse bir yıldır üzerimdeydi ve süreç muhtemelen yıl sonuna kadar sürecekti. Ekibimden sorumlu olduğumu her zaman kabul ettim ve WADA'nın katı kurallarının sevdiğim sporun korunması için önemli olduğunu anlıyorum. Bu nedenle, üç aylık bir ceza temelinde bu süreci çözmeyi kabul ettim." dedi.

Jannik Sinner: İtalyan tenisinin yeni yıldızı

Bu ceza nedeniyle, Sinner prestijli Indian Wells ve Miami gibi sert kort turnuvalarının yanı sıra, Fransa Açık öncesi birçok toprak kort turnuvasını da kaçıracak. Bir sonraki katılabileceği turnuva, 7 Mayıs'ta başlayacak olan İtalya Açık olacak. WADA, resmi olarak CAS itirazını geri çekti ve Sinner'ın 13 Nisan'dan itibaren "resmi antrenman faaliyetlerine" dönebileceğini belirtti.

Sinner'ın mevcut ATP sıralamasında 11.830 puanı bulunuyor ve dünya 2 numarası Alexander Zverev'in 8.135 puanla önünde yer alıyor. Ancak, cezası nedeniyle geçen yıl kazandığı puanları koruyamayacak ve sıralamada düşüş yaşayabilecek. Örneğin, 19-30 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Miami Açık'ta unvanını koruyamayacak ve bu da 1.000 puan kaybetmesine neden olacak. Ayrıca, Indian Wells, Monte Carlo Masters ve Madrid Açık gibi diğer 1.000 puanlık turnuvaları da kaçıracak.

Eski İngiliz bir numarası Tim Henman, bu cezanın "fazlasıyla uygun" olduğunu belirterek, tenis hayranlarının "oldukça buruk bir tat" ile kalacağını ifade etti. Avustralyalı eski Wimbledon finalisti Nick Kyrgios ise bunu "tenis için üzücü bir gün" olarak nitelendirdi. Henman, "Avustralya Açık'ı yeni kazandıktan sonra, üç aylık bir ceza alıp Roland Garros'ta oynayabilecek olması, Sinner için zamanlamanın mükemmel olduğunu gösteriyor, ancak bu durum spor için oldukça buruk bir tat bırakıyor." dedi.

Kyrgios ise sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "WADA, 1-2 yıllık bir ceza olacağını belirtti. Sinner'ın ekibi, üç aylık bir ceza almak için her şeyi yaptı, unvanlar kaybedilmedi, ödül parası kaybedilmedi. Suçlu mu değil mi? Tenis için üzücü bir gün. Teniste adalet yok." ifadelerini kullandı.

So wada come out and say it would be a 1-2 year ban. Obviously sinners team have done everything in their power to just go ahead and take a 3 month ban, no titles lost, no prize money lost. Guilty or not? Sad day for tennis. Fairness in tennis does not exist.