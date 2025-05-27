Tenis efsanesinden Türkiye açıklaması: Üzülüyorum

Kaynak: Haber Merkezi
Tenis efsanesinden Türkiye açıklaması: Üzülüyorum

Özel bir etkinlik için Türkiye'ye gelen efsane tenisçi Novak Djokovic, katıldığı bir röportajda Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tenis tarihinin en çok grand slam kazanan oyuncusu olan Sırp raket Novak Djokovic, özel bir etkinlik için Bodrum’a geldi.

CNBC-e'de Ece Sükan'ın programına da konuk olan tenis efsanesi, Türkiye'yle ilgili şunları söyledi:

"Senin ülkenin tarih ve kültürü açısından hem Asya hem Avrupa'da olmasının ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Gerçekten olağanüstü bir ülke. Bir tenisçi olarak Türkiye'de hala gerçek anlamda bir tenis sisteminin ve başarısının olmamasına üzülüyorum. Sanırım profesyonel olarak oynamayı bıraktığımda belki biraz zamanım olursa bu bölgelerde tenisi geliştirecek projelere kendimi adayacağım. Balkan bölgesinde farklı spor dallarında çok yetenekli insanlar olduğunu düşünüyorum. Tenis aslında hep batılıların sporu olmuş. Orada başlamış bir elit sporu. Büyük turnuvaların çoğu batıda oynanıyor. Neden bu spor dünyanın bu tarafına taşınmasın?"

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