Tenis yıldızı menajerini antrenör olarak işe aldı

Ağustos ayında ABD Açık'ta başarısız olan elemelerin ardından Dortmundlu tenisçi, Christopher Kas'tan ayrıldı ve yeni koç olarak Hırvat Zeljko Krajan'la anlaştı.

Ama bu da kısa sürdü.

Jule Niemeier 2022 Wimbledon çeyrek finalisti menajerini antrenör olarak işe aldı.

54 yaşındaki Michael Geserer şu anda onunla çalışıyor ve onu Avustralya Açık'a hazırlıyor.

Niemeier 165. sıraya düştüğü için sıralamaya katılması gerekiyor.

Bir yıl kadar önce 100 sıra daha iyi durumda ve 61. sırada bulunan Niemeier'in çiçeği burnunda antrenörü Geserer, “Olumlu olan şu ki, her şey daha da iyiye gidebilir. 2024'te savunması gereken neredeyse hiç puanı yok. İlk ortak katılım, 1 Ocak'ta Auckland'da (Yeni Zelanda) başlayacak turnuvada gerçekleşecek. Niemeier'in de orada hak kazanması gerekiyor" dedi.

Geserer ayrıca, “Gözle görülür bir ilerleme var. İnanılmaz derecede iyi antrenman yapıyor. Son dört haftada olduğu gibi her gün kullanırsanız harika olur" açıklamasında bulundu.

Yakın zamanda kondisyon eksikliğiyle eleştirilen Niemeier'in hocası Geserer, “Muhtemelen Jules'un şimdiye kadarki en zorlu dört haftasıydı. Her alanda önemli kazanımlar elde etti” dedi.

Geserer son olarak Hırvat Petra Martic'in (32) antrenörlüğünü yapıyordu.

Niemeier, Krajan yönetiminde Eylül ayından bu yana yalnızca 10 maç oynadı ve bunların yalnızca dördünü kazandı.

Şimdi de menajeri olmaya devam eden Geserer ile yeniden ilk 100'e girmek ve Almanya'nın en iyi oyuncusu olmak istiyor.

Şu anda DTB'de Maria, Korpatsch, Siegemund, Friedsam ve Lys'in ardından 6. sırada yer alıyor.

Takımda ayrıca: Naomi Osaka'nın (26) bakımını üstlenen Physio Florian Zitzelsberger var.