Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.
Dünya sıralamasının 76. basamağında yer alan 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvanın ilk turunda, klasmanın 114 numarası Sasnovich ile karşılaştı.
Elemelerden ana tabloya yükselen iki isim arasındaki maçta ilk seti 6-2 Sasnovich kazandı.
İkinci set 7-5 ve üçüncü seti 6-3 üstün tamamlayan Sönmez, maçtan da 2-1 galip ayrılarak tur atladı.
Zeynep Sönmez, ikinci turda Tauson-Tomljanovic maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.
