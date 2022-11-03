Paris'te Yunan Sakkari ve Tunuslu Jabeur rüzgarı esti

Yunan tenisçi Sakkari, gruptaki iki maçını da kazanarak yarı finale çıkmayı garantiledi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının üçüncü gününde, Nancy Richey Grubu'nda ikinci karşılaşmalar oynandı.

Bu yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti Ons Jabeur (2 numaralı seribaşı), ABD'li Jessica Pegula'yı (3) 1-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Yunan tenisçi Maria Sakkari (5) de Belaruslu Aryna Sabalenka'yı (7) 6-2 ve 6-4'lük setlerle geçerek 2'de 2 yaptı. Sakkari, bu galibiyetle yarı finale çıkmayı garantiledi.

Turnuvada yarın Tracy Austin Grubu'nda Iga Swiatek-Caroline Garcia ve Coco Gauff-Daria Kasatkina maçları oynanacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. 2022 WTA Finalleri, 8 Kasım Salı günü TSİ sabaha karşı yapılacak final maçıyla sona erecek.