Teniste tarih yazdılar!

2025 FISU Üniversite Yaz Oyunları tenis çift erkekler finalinde korta çıkan Tuncay Duran ve Mert Alkaya ikilisi, Rus rakipleri Agafonov ve Simakin’e mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

TENİSTE BİR İLK

Bu başarıyla birlikte sporcularımız, “Üniversite Oyunları” tarihinde teniste finale çıkan ve madalya kazanan ilk Türk temsilciler olmayı başardı.