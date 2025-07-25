Teniste tarih yazdılar!

2025 FISU Üniversite Yaz Oyunları tenis çift erkekler finalinde korta çıkan Tuncay Duran ve Mert Alkaya ikilisi, Rus rakipleri Agafonov ve Simakin’e mağlup olarak gümüş madalya elde etti.
TENİSTE BİR İLK
Bu başarıyla birlikte sporcularımız, “Üniversite Oyunları” tarihinde teniste finale çıkan ve madalya kazanan ilk Türk temsilciler olmayı başardı.
???? TENİSÇİLERİMİZDEN GÜMÜŞ MADALYA!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2025
????2025 FISU Üniversite Yaz Oyunları tenis çift erkekler finalinde mücadele eden Tuncay Duran ve Mert Alkaya ikilisi, Agafonov ve Simakin çiftine mağlup olarak gümüş madalya elde etti.
????????Sporcularımız, "Üniversite Oyunları" tarihinde teniste… pic.twitter.com/deLA8rgNBN