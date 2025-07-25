Teniste tarih yazdılar!

Kaynak: Haber Merkezi
Teniste tarih yazdılar!

2025 FISU Üniversite Yaz Oyunları’nda çift erkeklerde final oynayan Tuncay Duran ve Mert Alkaya, teniste madalya kazanan ilk Türk sporcular olarak tarihe geçti.

2025 FISU Üniversite Yaz Oyunları tenis çift erkekler finalinde korta çıkan Tuncay Duran ve Mert Alkaya ikilisi, Rus rakipleri Agafonov ve Simakin’e mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

TENİSTE BİR İLK

Bu başarıyla birlikte sporcularımız, “Üniversite Oyunları” tarihinde teniste finale çıkan ve madalya kazanan ilk Türk temsilciler olmayı başardı.

Son Haberler
30 yıllık bakkal sırra kadem bastı! Mahalleye 30 milyonluk kabus...
30 yıllık bakkal sırra kadem bastı! Mahalleye 30 milyonluk kabus...
Gizemli mavi ışık gökyüzünü aydınlattı: Aksaray, Kayseri ve çevre illerde endişe ve merak yarattı
Gizemli mavi ışık gökyüzünü aydınlattı: Aksaray, Kayseri ve çevre illerde endişe ve merak yarattı
Bilecikli Taekwondocu EYOF'da Avrupa Şampiyonu oldu
Bilecikli Taekwondocu EYOF'da Avrupa Şampiyonu oldu
Kan davası ve aşk: Aybüke Pusat’ın yeni dizisinden ilk görüntüler sızdı
Kan davası ve aşk: Aybüke Pusat’ın yeni dizisinden ilk görüntüler sızdı
Premier Lig devinden Kenan Yıldız'a servet! Juventus'ta panik
Premier Lig devinden Kenan Yıldız'a servet! Juventus'ta panik