Teniste Zeynep Sönmez fırtınası: Tarihi rekor için korta çıkacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen grand slam turnuvası Wimbledon'da tarihi bir başarıya imza atarak 3. tura yükselen Zeynep Sönmez, yarın TSİ 13.00'te korta çıkacak.

Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova'yla kozlarını paylaşacak olan Sönmez, maçı kazanması durumunda 4. turda Belinda Bencic (İsviçre)-Elisabetta Cocciaretto (İtalya) eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.

İLK VE TEK OLACAK

Wimbledon'da 3. tur gören ilk Türk tenisçi unvanını alan, tüm grand slam organizasyonlarında ise 1950'den sonra bu seviyeye gelen ilk milli raket olan Zeynep, korttan galip ayrılırsa bir kez daha tarihe geçecek. Zeynep Rus rakibini mağlup ederse grand slam organizasyonlarının tarihinde 4. tura yükselen ilk ve tek Türk sporcu unvanını elde edecek.

Milli tenisçi, ilk turda dünya 52 numarası Rumen Jaqueline Cristian'ı ikinci turda ise dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı set vermeden geçmişti.

Organizasyona dünya 17 numarası olarak başlayan Ekaterina Alexandrova ise ilk turda Avustralyalı Priscilla Hon ve ikinci turda Hollandalı Suzan Lamens'i 2-0'lık skorlarla eledi. Rus sporcu grand slamlerde en büyük başarısını ise 2023 Wimbledon'da ve 2025 Fransa Açık'ta 4. tur oynayarak elde etti.

Milli sporcu Zeynep Sönmez'in Wimbledon'da çiftler kategorisindeki 2. tur maçı da bugün öğleden sonra oynanacak.

Partneri Polina Kudermetova'yla birlikte mücadele eden Zeynep, 2. turda 2 numaralı seribaşı olarak organizasyonda yer alan Gabriela Dabrowski (Kanada)-Erin Routliffe (Yeni Zelenda) ikilisiyle karşı karşıya gelecek.