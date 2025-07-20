Tennocon'da Warframe ve Soulframe rüzgârı

Kanadalı oyun firması Digital Extremes, bu yıl onuncusu düzenlenen TennoCon etkinliğiyle hem oyunseverleri sevindirdi hem de insanlık adına önemli adımlar attı. Şirket, Make-A-Wish vakfına 100 bin dolar bağışladı. Bununla da yetinmeyen firma, Kanada’da ihtiyaç sahibi aileler için iki ev inşa ettiklerini açıkladı. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Digital Extremes, bu hamleyle oyun endüstrisinin sadece dijital kârlardan ibaret olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

TennoCon 2025’te konuşan stüdyo temsilcileri, “Topluluğumuza sadece oyun değil, yaşam için de katkıda bulunmak istiyoruz,” sözleriyle amaçlarını net biçimde ortaya koydu. Oyun dünyasında bu tür anlamlı desteklerin nadir yaşandığı bir dönemde Digital Extremes’in bu adımları, oyuncular ve hayranlar arasında büyük takdir topladı.

SOULFRAME HALKLA BULUŞTU, WARFRAME MOBİL YOLDA

TennoCon, sadece nostaljik bir kutlama değil, aynı zamanda yeni projelerin tanıtımına da sahne oldu. Soulframe, geçen yıla kıyasla kayda değer bir ilerleme kaydederek etkinlik süresince oyuncuların erişimine açıldı. Katılımcılar, Soulframe’in ilk oynanabilir sürümünü deneyimleme fırsatı buldu.

Öte yandan Warframe’in mobil platformlara açılacağı da duyuruldu. Android cihazlar için kapalı beta test süreci yakında başlatılacak. Böylece oyun, bilgisayar ve konsoldan sonra mobilde de geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca Digital Extremes, Starfinder iş birliğiyle geliştirilen bağımsız bir masaüstü rol yapma oyununu da tanıttı. Bu hamle, Warframe evreninin farklı formatlarda da yaşamaya devam edeceğini gösteriyor.

“THE OLD PEACE” GÖREVİ, CALİBAN PRİME VE YENİ DÜŞMANLAR

TennoCon’daki en dikkat çekici açıklamalardan biri de Warframe’in yeni görevi The Old Peace oldu. Görev, Tau isimli çorak bir ayda geçiyor ve oyuncular, Excalibur Prime kontrolünde Sentient düşmanlarla sinematik çatışmalara giriyor. Bu görevde dikkat çeken bir başka unsur ise Tenno ve Sentient ırkları arasındaki geçici barış hali. Ancak Caliban Prime’ın ortaya çıkışıyla birlikte bu barış bozuluyor ve yeni bir savaşın fitili ateşleniyor.

Görev sırasında operatör karakterin suda süzüldüğü ve alternatif bir zaman çizelgesini izlediği sahneler, görsel güncellemeyle birlikte oyunun anlatı gücünü daha da artırıyor. Ayrıca 'The Teacher' adlı yeni bir görevle, modifikasyon sistemine dair eğitim verilecek olması, yeni oyuncular için büyük kolaylık sağlayacak.

Bunlara ek olarak, “The Devil’s Triad” adlı Katolik temalı yeni karakter grubunun da oyuna ekleneceği açıklandı. Bu gizemli üçlü hakkında detayların Ekim ayındaki yayınla paylaşılması bekleniyor.