Teoman sessizliğini bozdu! Milyonluk teklifi reddetmişti

Rock müziğin usta isimlerinden biri olan Teoman, Orta Doğu'dan aldığı yüksek bütçeli konser tekliflerini neden reddettiğini ilk kez açıkladı.

Teoman milyonluk konser teklifini geri çevirirken 'pazar günleri çalışmıyorum' dediği magazin gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak ünlü şarkıcı yaşananların perde arkasını ilk kez açıkladı.

“25 YAŞINDA DEĞİLİM YORULUYORUM''

Şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülendi. Sanatçı, 'Orta Doğu'dan gelen konser teklifini reddetti' haberlerine şöyle açıklık getirdi:

"O hafta çok yoğundu. Zaten 3 tane konser vermiştim, reddetmek zorunda kaldım. 25 yaşında bir müzisyen değilim artık, yoruluyorum.''