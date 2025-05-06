Teoman'dan evlilik itirafı! Açıklaması çok konuşulmuştu

Özel hayatıyla ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Teoman, “Instagram’da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum” açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

EVLİLİK İTİRAFI GELDİ

2012 - 2015 yılları arasında evli kaldığı Ayşe Kaya'dan Zeyno adında bir kızı bulunan şarkıcı, ikinci kez evliliği düşünüp düşünmediği sorusuna "Ben hayatta yapmam o işi. Belalı oluyor sonra öyle evlilikler. Çünkü başkalarında görüyorum. Bir de ben yaşımı başımı aldım. Yani bu saatten sonra evlenmem" cevabını verdi.