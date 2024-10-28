Teoman'dan sarılmak isteyen hayranına ilginç cevap! Büyüyünce gel

Teoman, geçtiğimiz günlerde verdiği Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu konserinde bir hayranına verdiği cevapla gündem oldu.

HAYRANINA VERDİĞİ CEVAPLA GÜNDEME GELDİ

Konserde kendisine çakmak hediye eden genç hayranı Teoman’a bir kez sarılmak isteyince Teoman’ın hayranına büyü de gel demesi büyük tepki çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Teoman’ın bu sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdiler.

Kullanıcılar “Her zaman ki gibi ukala”, “Ayıp be o nasıl cümle sarılmak ile büyümenin ne alakası var” gibi yorumlarda bulundular.

TEOMAN KİMDİR?

Müzik dünyasında Teoman olarak ün kazanan Teoman'ın gerçek ismi Fazlı Teoman Yakupoğlu. Teoman, 1990'ların sonunda müzik dünyasında birçok eserle listelerin başında yer aldı.

TEOMAN KAÇ YAŞINDA?

Teoman 1967 İstanbul doğumlu. Babası Hasan Basri Yakupoğlu, annesi Şaziment Yakupoğlu. Teoman'ın ailesi Giresun Alucra'lı.

Lise eğitimini Ataköy Lisesi'nde tamamladı. Teoman, üniversiteye ilk önce İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde başladı. Bir sonraki yıl Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümüne giren Teoman, ardından Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümüne kayıt oldu. Öğrenimi esnasında ABD ve İngiltere'de kalan Teoman, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Teoman, ilk albümünü 1997 yılında çıkardı. Teoman'ın ilk müzik albümünün adı, kendi adı olan 'Teoman. Teoman, 1997 yılında yılın en iyi albümü seçildi.