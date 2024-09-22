Teos Antik Kenti: Tarih ve doğanın birleştiği cennet

Tiyatro, şehrin sahne sanatları açısından ne kadar gelişmiş olduğunun bir göstergesi niteliğindedir. Dionysos şenlikleri ve tiyatro oyunları bu mekânda sahnelenmiş, halk sanatla iç içe bir yaşam sürmüştür.

20. yüzyılda ise Türk arkeologlar tarafından daha kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. 1960’lı yıllarda, Ankara Üniversitesi’nden bir ekip, Teos’ta kazı çalışmalarına başlamış ve kentin gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. Bu kazılar sırasında Dionysos Tapınağı, antik tiyatro ve diğer önemli yapılar ortaya çıkarılmıştır. 1980’li yıllara kadar süren bu kazılar, Teos’un tarihi ve kültürel yapısını daha iyi anlamamızı sağlamıştır.