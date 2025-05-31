TEPAV açıkladı! Perakende güveni aylıkta azaldı, geçen yıla göre arttı

TEPAV Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 184. sayısı yayımlandı. Buna göre, TEPE Nisan 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre 17,8 puan artarak 7,5 puan değerini aldı. Ancak endeks, Mart 2025’e kıyasla 1,0 puanlık bir azalış gösterdi. Aylık düşüşte, son üç aya ilişkin işlerin durumuna yönelik olumsuz değerlendirmeler etkili olurken; yıllık artışta, olumlu beklentiler ve geçmişe dair değerlendirmelerdeki iyileşme belirleyici oldu.

GELECEĞE DAİR BEKLENTİLER YÜKSELİŞTE

Perakendecilerin önümüzdeki üç aya dair satış beklentilerinin denge değeri 3,7 puan olarak kaydedildi. Bu oran, mart ayına göre 0,8 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 10,1 puan artış gösterdi. TEPE anketi katılımcılarının yüzde 18,2’si işlerinde iyileşme beklediğini ifade ederken, bu oran mart ayında yüzde 15,9 seviyesindeydi. İşlerinde kötüleşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 5,1 olarak belirlendi. Yaz sezonu, düğün döneminin yaklaşması, mevsim geçişi ve Kurban Bayramı gibi etkenler, beklentilerin iyileşmesinde etkili oldu.

İŞLERİN DURUMU GEÇEN YILA GÖRE DAHA İYİ, ANCAK AYLIK BAZDA GERİLEME VAR

Nisan 2025’te işler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha iyi değerlendirilse de mart ayına göre olumsuz bir tablo çizdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre işlerin durumu değerlendirmesi 34,4 puan artarken Mart 2025’e göre 4,4 puan azaldı. Katılımcıların yüzde 93,8’i işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtirken sadece yüzde 5,5’i artış yaşadığını ifade etti.

SEKTÖREL DAĞILIMDA “DİĞER” KATEGORİSİ ÖNE ÇIKTI

Alt sektörlere bakıldığında, en yüksek güven artışı “diğer” kategorisinde (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.) yaşandı. “Motorlu taşıtlar” ile “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörleri de ortalamanın üzerinde performans sergiledi. Buna karşın, “market ve büyük mağazalar”, “mobilya”, “yiyecek-içecek” ve “giyim-ayakkabı” sektörlerinde güven ortalamanın altında kaldı.

BÖLGESEL DAĞILIMDA İSTANBUL ÖNDE

Bölgeler bazında bakıldığında, İstanbul, Batı Marmara, Doğu Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu’da perakende güveni ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Diğer bölgelerde ise güven seviyesi ortalamanın altında kaldı.

AVRUPA’DA GÜVEN GERİLEDİ, TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

AB-27 ülkelerinde perakende güveni negatif seyretmeye devam etti. Nisan 2025’te AB-27 Perakende Güven Endeksi -7,1 puan değerini alırken bu rakam geçen aya göre 1,7 puan, geçen yıla göre ise 2,2 puanlık düşüşe işaret etti. Türkiye ise pozitif değer almaya devam ederek Euro Bölgesi ve AB-27 ortalamalarının üzerinde performans gösterdi.

KONYA TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA KALDI

TEPAV ve Konya Ticaret Odası iş birliğinde hazırlanan Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE), Nisan 2025’te -3,4 puan olarak kaydedildi. KOPE, Türkiye geneline göre daha düşük bir performans sergilerken AB-27 ortalamasının üzerinde kaldı. Konya’da perakende güveni hem geçen aya (2,2 puan azalış) hem de geçen yıla (8,4 puan azalış) göre düşüş gösterdi.