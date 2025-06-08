Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: Çocukların geleceğe sağlıkla gülmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden yararlanan çocuk sayısı, 81 bin 31’e ulaştı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Eskişehir’in çocuklarının geleceğe sağlıkla gülmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi için faaliyetlerine devam ediyor. Hiçbir ücret talep edilmeyen merkeze gelen çocuklar çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor, bir yandan da sağlıklı dişlere kavuşuyor. Merkezde, 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi, acil müdahale ve tedavi işlemleri de veriliyor.

Koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği merkezde, 2013 yılından bu yana 81 bin 31 çocuk taramadan geçerken 38 bin 127 çocuğun da tedavisi yapıldı. 6 bin 369 çocuğa psikolojik destek sunulurken, 25 bin 521 çocuğa ise eğitim verildi.

Polikliniğe ilişkin değerlendirmede bulunan Ataç, şöyle konuştu:

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

“Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'miz 2013 yılından bu yana hizmet veriyor. Polikliniğimizde koruyucu hekimlik esaslarını ön planda tuttuk. Polikliniğimize gelen çocuklara önce koruyucu hekimlik konusunda eğitimler verdik, daha sonra tedavilerine devam ettik. 81 bin 31 çocuğumuzu taramadan geçirmişiz. 38 bin 127 çocuğumuzu tedavi etmişiz. Sağlık maliyetleri, yine ağız diş sağlığı maliyetleri çok yüksek olduğu için burada yapılan işin ne kadar kıymetli olduğunu ispatlamış oluyoruz. Karşılaştığımız her vatandaş ‘Burayı iyi ki açmışsınız. İyi ki varsınız’ diyor. İşte bu merkez sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi. Eskişehir’in çocuklarının geleceğe sağlıkla gülmesi için Tepebaşı Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geleceğin teminatı çocuklarımıza koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz bir şekilde hizmet sunmaktan dolayı gururluyuz.”

Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak üzerinde hizmet veren poliklinikle ilgili bilgi almak isteyenler, 0 (222) 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.