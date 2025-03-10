Tepebaşı Belediyesi atıkları geri dönüştürüyor

Tepebaşı Belediyesi, "El Birliğiyle Temiz Çevre Temiz Tepebaşı" sloganıyla oluşturduğu ambalaj atık toplama noktalarıyla atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için geri kazanım çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Tepebaşı bölgesinde 2009’dan bu yana sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atık oluşumu da engelleniyor. Tepebaşı Belediyesi, halkın desteğini artırarak atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm oranlarının yükseltilmesi amacıyla ambalaj atıkları için 5 farklı yerde yeni toplama noktaları oluşturdu. Oluşturulan toplama noktaları sayesinde ambalaj atıklarının farklı bir atıkla karışmasının önüne geçiliyor. Vatandaşlar, evde ayrıştırdıkları ambalaj atıklarını belirlenen noktalara getirerek geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyor.

5 FARKLI NOKTADA 21 MAHALLEYE HİZMET

"El Birliğiyle Temiz Çevre Temiz Tepebaşı" sloganıyla hayata geçirilen toplama noktaları Güllük Belde Evi, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gürsel Demir Deneyimli Kafe, Uluönder Belde Evi ve Nasuh Akar Deneyimli Kafe’ye yerleştirildi. 5 farklı yere yerleştirilen atık toplama noktaları 21 mahalleye hizmet veriyor. Vatandaşlar ambalaj atıklarını, belirtilen noktalardaki deneyimli kafelere (Salı günleri hariç) ve belde evlerine ise her gün saat 08.00-17.00 saatleri arasında getirebiliyor.

"PAZARA GİDERKEN, OKULA GİDERKEN, BELDE EVİNE GELİRKEN BIRAKABİLİYORUZ"

Vatandaşlar, yeni uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

- Ayşe Ekütekin: "Tepebaşı Belediyesi’ne atık konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Geleceğimiz için, çocuklarımız için ayrıştırdığımız atıkları bu noktaya gelip atıyoruz. Her apartmanda atık kutuları vardı. Ancak insanlar önemsemeyerek farklı atıkları da atıyorlar. Bunu önlemek amacıyla bu şekilde atık toplama noktalarının oluşturulması çok doğru bir adım oldu. Çevreye verdiği önemden dolayı, geleceğimizi düşündüğü için Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

- Hatice Ersöz: "Bu sistem çok iyi oldu. Bizim apartmanın önünde de ambalaj atıkları için kutular vardı. Ama onun içine çöp atıldığı için birisi de onu çöpe attı. O zamandan beri atıklarımızı çöp kutusunun yanına koyuyordum. Ama ne şekilde değerlendiriliyordu bilmiyorum. Ama şimdi böyle olması çok güzel olmuş. Pazara giderken, okula giderken, belde evine gelirken bırakabiliyoruz. Çok mantıklı olmuş. Tepebaşı Belediyesi çevreye çok önem veriyor. Allah razı olsun Ahmet Ataç başkanımızdan. Çok güzel işler yapıyor. Çok memnunuz, temizlik açısından olsun çöplerin toplanması açısından olsun çok güzel."

"AYRIŞTIRMAK ADINA ÇOK GÜZEL VE DÜZENLİ OLMUŞ"

- Buket Koçak: "Eskişehir’e yeni taşındım. Tepebaşı Belediyesi’nin bu uygulamasını daha önceki yaşadığım şehirde görmemiştim. Bu yüzden çok hoş olduğunu düşünüyorum. Her sokakta kutuların olması yerine belli noktalarda toplanmasının daha verimli olacağını düşünüyorum. Tepebaşı Belediyesi’ne bu uygulamadan dolayı teşekkür ediyorum."

- Sevil Aktaş: "Bu uygulama çok güzel. Daha önceden geri dönüşüm kutularına farklı çöpler atılıyordu. Ayrıştırmak adına çok güzel ve düzenli olmuş. Tepebaşı Belediyesi’ni çok takdir ediyorum. Çok güzel çalışıyor, güzel uygulaması var. Bu çalışmalardan dolayı Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkür ediyorum."