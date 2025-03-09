Tepebaşı Belediyesi kadınları sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirdi

Kaynak: ANKA
Tepebaşı Belediyesi kadınları sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirdi

Tepebaşı Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla kadınlara yönelik sağlıklı beslenme, diyet ve hareket etkinliği düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi Behiç Erkin Spor Kompleksi’nde kadınlara yönelik sağlıklı beslenme, diyet ve hareket etkinliği yaptı.

Etkinlikte alanında uzman kişiler tarafından sağlıklı beslenme ve diyet konusunda bilgiler verildi. Sunumların ardından ise katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Spor İşleri Müdürlüğü Rekreasyon Birimi tarafından kadınlara rekreatif oyunlar oynatıldı ve kareoke yapıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü coşkuyla kutlayan kadınlar, kendilerine yönelik bu tür etkinliklerden duydukları memnuiyetlerini Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkür ederek dile getirdi.

Tepebaşı Belediyesi kadınları sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirdi

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