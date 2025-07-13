Tepebaşı Belediyesi’nden duyuru yapıldı! Başvurular yarın başlıyor

Kaynak: ANKA
Tepebaşı Belediyesi’nden duyuru yapıldı! Başvurular yarın başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde düzenlenecek 2025 Ağustos dönemi çocuk ve yetişkin yüzme kursları için başvurular yarın başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek çocuk ve yetişkin yüzme kurslarına kayıt süreci, 14-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında devam edecek.

Kurstan yararlanmak isteyen 5-17 yaş arası çocuklar ile 18 yaş ve üzeri yetişkinler için başvurular çevrim içi olarak alınacak. Yüzme kursuna kayıt olmak isteyen ve daha önce üyeliği olmayanlar için ön başvuru tarihleri 14-18 Temmuz günleri olarak belirlendi. Kesin kayıtlar 23-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak, dersler ise 4 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Yüzme eğitimine kayıt olmak isteyenler kayıt formuna, ‘https://tesis.tepebasi.bel.tr/’ adresinden ulaşabilecek.

Ertuğrulgazi Mahallesi Ahmet Vefik Caddesi No: 53 adresinde hizmet veren merkezdeki yüzme kursu için bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 310 39 45 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

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