Tepebaşı İklim Sözcüleri'nden Belde Evi kursiyerlerine eğitim

Kaynak: ANKA
Tepebaşı İklim Sözcüleri'nden Belde Evi kursiyerlerine eğitim

Tepebaşı İklim Sözcüleri, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdikleri eğitimlere Belde Evi kursiyerleriyle başladı.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri programına katılan İklim Sözcüleri, iklim krizi ve etkileri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Belde Evi kursiyerlerine yönelik 2025 yılı eğitim çalışmalarına başladı. Tepebaşı İklim Sözcülerinden Begüm Kayalı ve Serap Küçükyeğen 10 Belde Evi’nde 148 kursiyere, iklim değişikliği konusunda bilgi verdi.

Eğitim yerleri Bahçelievler Belde Evi, Aşağı Söğütönü Belde Evi, Sıraevler Belde Evi, Çamlıca Belde Evi, Uluönder Belde Evi, Çukuhisar Belde Evi, Şirintepe Belde Evi, Tunalı Belde Evi, Ömerağa Belde Evi ve Esentepe Belde Evi olarak bildirildi.

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