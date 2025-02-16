Tepebaşı'nda öğrencilerden sokak hayvanlarına medikal malzeme yardımında bulundu

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanlarına duyarlı öğrencilerden bağış gelmeye devam ediyor. Çağfen Koleji Can Dostlar Kulübü’nden 19 öğrenci, Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanları için medikal malzeme bağışında bulundu. Malzemeleri teslim alan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri de duyarlılığından ötürü öğrencilere teşekkür etti.

Öte yandan sahiplendirme ve bağış konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi’ne, 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.