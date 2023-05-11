Tepebaşı'nda özel bireylerden özel sergi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi merkezlerinde çalışmalara katılan özel bireylerin elinden çıkan eserler, düzenlenen karma sergi ile beğeniye sunuldu.

Tepebaşı'nda özel bireylerden özel sergi

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde çalışmalarına devam eden özel gereksinimli bireyler, düzenlenen karma sergi ile Eskişehirlilerle buluştu.

Belediye bünyesinde bulunan Engelli Sosyal Yaşam Merkezi, Gökkuşağı Kafe, Melih Savaş Yaşam Köyü Engelliler Montaj Atölyesi ve Melih Savaş Yaşam Köyü Engelliler Hobi Atölyesinde özel bireylerin ellerinden çıkan 150 eser, açılan sergide beğeniye sunuldu.

Engelliler Haftası kapsamında Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenen serginin açılışına Tepebaşı Belediyesi Başkan yardımcısı Nuray Çayır, meclis üyeleri ve aileler katıldı.

Atık kağıt ve kumaşların kullanıldığı, punch, filografi gibi tekniklerle yapılan 150 eserin yer aldığı sergi, 13 Mayıs Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.

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