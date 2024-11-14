Tepebaşı'nda spor dostlukla buluştu

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 'Cumhuriyet Kupası' futbol turnuvası, 7 takımın katılımıyla büyük bir heyecanla sona erdi. Finalde konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sporun önemine vurgu yaparak, 'Spor altyapısını güçlendirmeyi ve vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz.' dedi.

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, müdürlükler arası sevgi, saygı ve kaynaşmayı pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Esentepe Halı Sahası'nda gerçekleşen turnuvada, Sağlık İşleri Müdürlüğü birinci, Zabıta Müdürlüğü ikinci, Plan ve Proje Müdürlüğü ise üçüncü sırayı elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam takdim etti.

Başkan Ataç, oyunculara yönelik yaptığı konuşmasında, 'Spor, sadece bir eğlence değil, aynı zamanda yaşam kalitesinin artmasında ve toplumsal bağların güçlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Her birinizi şampiyon ilan ediyorum.' şeklinde ifade etti. Ayrıca, kupa töreninde Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu da enerjik marşlar seslendirerek etkinliğe renk kattı.