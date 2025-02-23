Tepe’ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tepe’ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktılar

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup doğasever, Zernaki Tepe'ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktı.

Erciş Trekking Derneği'ne üye bir grup doğasever, ilçenin Işıklı Mahallesi'nde bulunan Zernaki Tepe'ye tırmanış gerçekleştirdi. 20 kişiden oluşan doğesever grup, karda bata çıka yürüyerek tepeye ulaştı. Doğaseverler, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yaşam alanlarına ekmek bıraktıktan sonra geri döndü.

Trekking Derneği sorumlusu Elif Hançer, olumsuz hava koşullarına rağmen yaban hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, "Zernaki Tepe'ye doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Yürüyüş sırasında yanımızda getirmiş olduğumuz ekmekleri yaban hayvanları için doğaya bıraktık. Hayvanlarının aç kalmaması için bu faaliyetimizi gerçekleştirdik" dedi.

Tepe’ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktılar

Tepe’ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktılar

Tepe’ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktılar

Tepe’ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktılar

Tepe’ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktılar

Tepe’ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktılar

Tepe’ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktılar

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