Tepki çeken Atatürk büstü için karar

Çanakkale'deki Kahramanları Parkı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzemeyen büst, tepkilere neden olmuştu. Tepkiler sonrası büst, yeniden gözden geçirilmek üzere kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Tepki çeken Atatürk büstü için karar

Çanakkale Belediyesince 60'ıncı Uluslararası Troya Festivali etkinlikleri kapsamında; Çanakkale Kahramanları Parkı inşa edildi.

İçinde Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü başta olmak üzere Çanakkale Savaşları'nda savaşan ve şehit düşen Mehmetçikleri temsilen yapılan asker büstünün yanı sıra Ezineli Yahya Çavuş, Mehmet Akif Ersoy, Hafız Hamdi Dumrul, Selma Rıza Hanım, Tophaneli Hakkı Bey ve Cevat Çobanlı'nın büstünün yer aldığı parkın açılışı, 13 Ağustos'ta yapıldı.

Parktaki kaidesi ile 180 santimetrelik döküm fiberglass Atatürk büstü ise sosyal medyada eleştirilere konu oldu.

Atatürk'e benzemeyen büst, tepkiler sonrası revize edilmek üzere kaldırıldı.

''BİRKAÇ DENEME YAPACAKTIK''

Büstü beğenmeyen bir kişinin cep telefonuyla fotoğrafını çekip, şikayette bulunduğunu belirten heykeltıraş Ethem Muhtaroğlu şöyle konuştu:

"Yerel bir gazeteci de sosyal medyada kontrol etmeden paylaşımda bulunmuş. Zaten kontrol etse heykel yerinde yok, atölyeye çekmiştik. Çünkü renk seçimi ile ilgili olarak da birkaç deneme yapacaktık. Şimdi de göz bebeği eklemek ve rengini değiştirmek üzere atölyeye çektik. Büstün orijinal fotoğrafını gazetecilere göndermeme rağmen yayınlamadılar. Bütün kamuoyu kötü çekilen bir fotoğraf üzerinden heykeli eleştirmeye başladı.''

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediyesince konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "Çanakkale Kahramanları Parkı'nda bulunan Atatürk Heykeli; eleştiriler üzerine sanatçı tarafından yeniden gözden geçirilmek üzere alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' denildi.

Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Uzmanından kritik mevsimsel depresyon uyarıları Sağlık
Uzmanından kritik mevsimsel depresyon uyarıları
Döviz bürosunda buna dikkat edin. Bir anlık dalgınlık binlerce liraya mal oldu Yaşam
Döviz bürosunda buna dikkat edin. Bir anlık dalgınlık binlerce liraya mal oldu
Kylie Jenner İsrail paylaşımını tepkilerden sonra sildi Magazin
Kylie Jenner İsrail paylaşımını tepkilerden sonra sildi
Volkan Demirel ve Buffon EURO 2032 için konuşacak Spor
Volkan Demirel ve Buffon EURO 2032 için konuşacak
Ünlü otel icradan satılık. 13 katlı 212 odalı Ekonomi
Ünlü otel icradan satılık. 13 katlı 212 odalı
Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar yüzde 70 arttı. Utanç verisi Gündem
Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar yüzde 70 arttı. Utanç verisi
Almanya'da Kim Min-Jae fırtınası. Bayern Münih'te rekor kırdı Spor
Almanya'da Kim Min-Jae fırtınası. Bayern Münih'te rekor kırdı