Tepki toplamıştı: Milli takımdan ayrıldığını duyurdu

Kaynak: AA
Tepki toplamıştı: Milli takımdan ayrıldığını duyurdu

Sabri Sarıoğlu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğünü yapan Sabri Sarıoğlu, görevinden ayrıldı. Sarıoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığını belirtti.

Genç futbolculara teşekkür eden Sarıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"150’nin üzerinde ay-yıldızlı formayı giymiş ve ardından bu kutsal görevde teknik direktörlük yapmış olmanın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. 2 yılı aşkın süredir birlikte görev yaptığım ekip arkadaşlarıma ve milli takım personeline teşekkür ederim. Aynı zamanda Türk futbolunun geleceği olan, bu uzun yolda yürüyüşlerinin ilk adımlarına tanık olduğum ve destek verdiğim her genç milli oyuncumuza minnettarım. Bu sürede her bir milli oyuncumuzla geçirdiğim her anın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. Onların Türk futboluna uzun yıllar emek vererek büyük başarılara başrol oynayacaklarına hiçbir şüphem yok."

Sarıoğlu, U19 Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Trabzonspor’dan takıma oyuncu davet etmemesi ve bordo-mavililerin şampiyonadaki maçlarını takip etmemesi ile yoğun tepki almıştı.

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