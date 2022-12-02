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Fransız basınından Mertens'e inanılmaz hakaret: Tepki yağıyor

Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesine eleştiriler sürerken, Fransız basını üstüne bir de hakaret etti.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 18:07
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Tepki yağıyor. Fransız basınından Mertens'e inanılmaz hakaretler

Fransız basınından Mertens'e inanılmaz hakaret: Tepki yağıyor
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So Foot Dergisi, Dünya Kupası'nda 3 maçta 77 dakika oyunda kalan, gol atamayan ve asist yapamayan Galatasaraylı Mertens'i eleştirirken inanılmaz bir ifade kullandı.

Dergideki yazıda "Kayıp küçük bir Belçikalı daha, fakat bu sefer Marc Dutroux'nun (çocuk tacizcisi, seri katil) bir suçu yok" ifadeleri kullanıldı.

Mertens'in küçük bir çocuğa benzetilmesi ve azılı bir suçlu ile adının yan yana yazılması büyük tepki çekti. Belçikalılar ve Galatasaraylı taraftarlar dergiye eleştiri yağdırdılar.

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