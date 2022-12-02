Fransız basınından Mertens'e inanılmaz hakaret: Tepki yağıyor

So Foot Dergisi, Dünya Kupası'nda 3 maçta 77 dakika oyunda kalan, gol atamayan ve asist yapamayan Galatasaraylı Mertens'i eleştirirken inanılmaz bir ifade kullandı.

Dergideki yazıda "Kayıp küçük bir Belçikalı daha, fakat bu sefer Marc Dutroux'nun (çocuk tacizcisi, seri katil) bir suçu yok" ifadeleri kullanıldı.

Mertens'in küçük bir çocuğa benzetilmesi ve azılı bir suçlu ile adının yan yana yazılması büyük tepki çekti. Belçikalılar ve Galatasaraylı taraftarlar dergiye eleştiri yağdırdılar.