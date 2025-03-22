Tepkiler sonrası Ahmet Davutoğlu geri adım attı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da yaptığı konuşma üzerinden algı operasyona yapıylaya çalışıldığını belirterek "Bütün toplum kesimlerinin ve muhalefetin toplantı ve gösteri yapma hakkı anayasal bir haktır ve engellenemez. Bu toplantı ve gösterilere katılan herkesin muhtemelen provokasyonlara ve ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemlere karşı çok dikkatli olmak sorumluluğu vardır. Mesajım kendi içinde tutarlıdır. Biz her zaman hakkın, hukukun, adaletin ve özgürlüklerin yanında olduk. Bu tür saptırmalara asla itibar etmeyiniz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya’da yaptığı bir konuşmasının manipüle edilerek farklı yönlere çekilmeye çalışıldığını belirterek "Algı operasyonları yapmayan çalışan her iki tarafın trollerine de sesleniyorum. Ben bir bilim adamı, bir siyasetçi, bir devlet adamı olarak net konuşurum, açık konuşurum" ifadesini kullandı.

"Yolsuzluk kimin tarafından yapılırsa yapılsın hem ahlaksızlık hem suçtur. İktidar yolsuzlukla ilgili mücadelede samimiyse önce kendi cephesindeki yolsuzlukla yüzleşmeli ve soruşturma başlatmalıdır" diyen Davutoğlu, son dönemde gerçekleştirilen operasyonların zamanlama ve içerik bakımından bir "siyasi mühendislik" çabası olduğunu belirten Davutoğlu, bunun açık bir şekilde karşısında olduklarını söyledi.

Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yapma hakkının engellenemeyeceğini belirten Davutoğlu, "Bu toplantı ve gösterilere katılan herkesin muhtemelen provokasyonlara ve ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemlere karşı çok dikkatli olmak sorumluluğu vardır. Bu dört mesajım kendi içinde tutarlıdır. Biz her zaman hakkın, hukukun, adaletin ve özgürlüklerin yanında olduk. Bu tür saptırmalara asla itibar etmeyiniz" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Konya’daki açıklamasında, "Buradan muhalefet temsilcilerine de seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerinize getirin ama asla Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin. Bir günde borsa çöktü neredeyse. Bu olay yüzünden trilyonlar kaybettik" demişti.