LaLiga yönetimi, ABD'de oynanması planlanan Villarreal-Barcelona maçının iptal edildiğini açıkladı.

İspanya ligindeki Villarreal-Barcelona mücadelesinin ABD'nin Miami kentinde oynanmasına karar verilmişti.

Lig yönetiminin kararına futbolcular tepki göstermişti. Futbolcular birliğinin kararıyla LaLiga maçlarının ilk 30 saniyesinde hareketsiz durarak karar protesto edildi.

9. haftanın açılış maçı olan Real Oviedo-Espanyol karşılaşmasında, futbolcuların protestosu sansürlenmişti. Oyuncuların hareket etmeden beklediği anlarda, stadın dışarıdan çekilen görüntüleri ekrana gelmişti.

LaLiga'dan bugün yapılan açıklamada, "İspanyol futbolunun uluslararası hale gelmesi için tarihi bir fırsat olan Miami'deki maçın iptal edildi. Küresel, modern ve rekabetçi bir rekabet ortamı için çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.