Tepkilere neden olmuştu! İklim Kanunu teklifi Meclis'ten döndü

İktidar tarafından tartışmalarla birlikte gündeme getirilen İklim Kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

KOMİSYONDA YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in aktardığına göre teklif, yeniden komisyonda görüşülmek üzere genel kuruldan geri çekildi.

CHP'li Emir'in paylaşımına göre "TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan İklim Kanunu muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci sonucunda tekrar görüşülmek üzere komisyona çekiliyor. Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur" ifadelerini kullandı.

TBMM'de bu hafta 'İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürecek