Ter Stegen 7 ay sonra kadroya girdi: Dev maçta forma giyecek mi?

Kaynak: AA
Ter Stegen 7 ay sonra kadroya girdi: Dev maçta forma giyecek mi?

Kral Kupası finalinde Real Madrid’e karşı oynayacak Barcelona’nın kadrosunda yer alan bir isim dikkat çekti. Dev kulübün Alman kalecisi Ter Stegen 7 ay aradan sonra kadroya girdi.

Barcelona'da sakatlığı geçen Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen, Real Madrid ile yarın oynanacak İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) finali kadrosuna alındı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, LaLiga'da eylül ayında Villarreal ile oynanan maçta sağ diz yan bağlarında sakatlanan 32 yaşındaki kalecinin antrenmanlara başladığı ve Real Madrid maçının kadrosunda yer alacağı bildirildi.

Barcelona'da yıldız santrafor Robert Lewandowski ile genç oyuncular Alejandro Balde, Marc Bernal ve Marc Casado'nun sakatlıkları bulunuyor.

Barcelona ile Real Madrid, TSİ 23.00'te Kral Kupası finalinde karşılaşacak.

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