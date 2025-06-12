Ter Stegen adım adım Galatasaray'a

Kaynak: Haber Merkezi
Ter Stegen adım adım Galatasaray'a

Barcelona'da geleceği belirsiz olan Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen, Galatasaray'ın gündemine girmişti. Barça'nın yaptığı transferden dolayı tecrübeli file bekçisi gemileri yaktı. İşte detaylar...

Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayan Galatasaray, Barcelona'nın yıldız eldiveni Ter Stegen'i kadrosuna katabilir.

İspanyol basınından Elgoldigital'deki haberde konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Joan Laporta ile yaşanan gerginliğin ortasında kalan Ter Stegen, Barcelona'dan uzaklaşıyor. Bu karışıklıktan faydalanmak isteyen kulüp ise Galatasaray. Barcelona'nın yeni kalecisi Joan García'nın takıma katılması, Almanya Milli Takımı'yla UEFA Uluslar Ligi'ne katılan Marc-Andre ter Stegen'i ciddi şekilde rahatsız etti.

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TER STEGEN İÇİN GALATASARAY AVANTAJLI

Alman kaleci, Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Hansi Flick ile yüz yüze bir görüşme talep etti. Tecrübeli file bekçisi, Garcia'nın transferini kulüpten ayrılması için bir hamle olarak görüyor. 33 yaşındaki Ter Stegen, hem dizinden hem de sırtından iki ciddi ameliyat geçirdi. Alman kalecinin avantajı, Barcelona ile iki yıl daha sözleşmesinin olması. Ancak ayrılığa kolay kolay razı olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan, 2026 Dünya Kupası için düzenli olarak forma giymesi gerektiğinin de farkında. İşte bu denklemde, Galatasaray devreye giriyor ve Ter Stegen için hızlı bir çıkış yolu olabilir."

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