Terasta mangal keyfi yapayım derken çatıyı yaktı

Alevlerin tüm çatıyı sarması nedeni ile korku dolu anlar yaşanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sularında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre bir adam binanın terasında mangal yapmak için ateş yaktı. Mangal ateşinden çevreye sıçrayan kıvılcımlar çatıda yangın çıkmasına neden oldu. Alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri binayı boşalttı. Yapılan ihbar üzerine apartmana itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de hemen yangına müdahale etti.

Yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.