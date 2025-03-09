Teravih çıkışı felaketi yaşadı

Kaynak: DHA
Teravih çıkışı felaketi yaşadı

Malatya’da bir kişi teravih namazı çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. A.A.'nın kullandığı 44 ADL 209 plakalı otomobil, teravih namazından çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karabatak'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolun karşısına savurulan Karabatak, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Karabatak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.A.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Teravih çıkışı felaketi yaşadı

Teravih çıkışı felaketi yaşadı

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