Teravih dönüşü kaza! 81 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Teravih dönüşü kaza! 81 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, teravih namazı dönüşü evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı. Kaza sonrası yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Harun T. (39) yönetimindeki 16 KKN 19 plakalı otomobil, teravih namazı dönüşü evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız D.'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 81 yaşındaki Yıldız D., buradaki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yıldız D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Teravih dönüşü kaza! 81 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Teravih dönüşü kaza! 81 yaşındaki kadın ağır yaralandı

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