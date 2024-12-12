Tercan Halk Eğitim Merkezi yenilendi

Tercan Halk Eğitim Merkezi tadilat çalışması ile yenilerek daha geniş bir alanda hizmet vermek için tadilat ve tamirat işleri sona ererek hizmet verecek duruma getirildi.

Halk Eğitim Müdürü Yahya Güneş, "Kurslarımız devam ediyor. Yeterli sayı oluştuğu takdirde her alanda kurs açıyoruz. Artık yenilenerek kursiyerlerimiz kurs dönemi boyunca yaptıkları eserleri kendilerine katkı sağlamak amacıyla zemin katında açacağımız yer ile satışa sunacağız. Hem kursiyerlerimiz hem de halk eğitim merkezimiz kazanmış olacak.

Tercan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında Eylül ayının ilk haftası başlayan tadilat işlemleri 15 Kasım 2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Tadilat kapsamında kurumun elektrik aksamı ve elektrik panoları tamamen yenilenmiştir. Kurumun internet alt yapısı yapılmıştır. Yeni bir kamera sistemi yapılmıştır. Yangın tesisatı, alarm sistemi ve yön tabelaları yapılmıştır. Kurum binamızın dış cephe kaplaması yapılmış ve kurum Aralık ayı itibariyle kurslarımızın açılabilmesi için hazır hale getirilmiştir. Halk Eğitime tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.