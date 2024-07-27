Tercan’da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Tercan’da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu, Tercan ilçesi Yaylacık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İdris Tükek (43) idaresindeki 16 AJJ 097 plakalı otomobili Erzurum istikametinden Tercan ilçesine seyri esnasında Yaylacık köyü mevkiine geldiğinde yine aynı istikamette seyir halinde ilerleyen Yusuf Budak yönetimindeki 24 DA 997 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden Emin Tukek (5), Barancan Tukek (18) ve Ayşe Tukek (38) olay yerinde hayatını kaybederken İdris Tukek, Elanur Tukek ve Arda Tukek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahalline Erzincan merkez de olmak üzere çok sayıda ilgili ekip sevk edildi.

İlgili Haberler
Oğlunu yaraladı, eski eşini öldürdü
Oğlunu yaraladı, eski eşini öldürdü
Son Haberler
‘Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden dayak yedi Yerel Haberler
‘Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden dayak yedi
96 milyar TL borcun Türkiye’ye maliyeti! Yazarlar
96 milyar TL borcun Türkiye’ye maliyeti!
Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Gündem
Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
T.C. Gölbaşı (Ankara) 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden Resmi İlanlar
T.C. Gölbaşı (Ankara) 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Resmi İlanlar
T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi
T.C. Van 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Resmi İlanlar
T.C. Van 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
Yasa, nasıl yapılmaz? Yazarlar
Yasa, nasıl yapılmaz?