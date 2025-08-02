Tercih süreci başladı, Rektör Göktaş öğrencilere seslendi

Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başladı. Bu önemli dönemde Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversite adaylarına yönelik bir çağrıda bulunarak hem Fırat Üniversitesinin sunduğu akademik imkanları hem de Elazığ'da öğrenci olmanın avantajlarını anlattı. Yarım asrı aşkın geçmişiyle Türkiye'nin köklü ve saygın yükseköğretim kurumları arasında yer alan Fırat Üniversitesi, eğitimde kalite, araştırmada başarı ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Üniversite tercihinin yalnızca bir eğitim kurumu seçmek değil, aynı zamanda yeni bir yaşam biçimini de belirlemek anlamına geldiğini ifade eden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş "Sevgili gençler, bugün itibariyle üniversite tercih süreci başladı. Bu, hayatınızın önemli kararlarından biri olacak. Geleceğinizi şekillendirecek bu süreçte sizleri, köklü geçmişi, güçlü akademik kadrosu ve çağın gereklerine uygun altyapısıyla Fırat Üniversitesine davet ediyorum. "Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer alıyor. TÜBİTAK Ar-Ge projelerinde Türkiye birincisiyiz. Yapay zeka alanında Türkiye lideriyiz. 49 akademisyenimiz dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alıyor. URAP verilerine göre Türkiye'nin en başarılı ilk 20 üniversitesinden biriyiz. Yine URAP verilerine göre 12 bilim alanında dünyanın en iyi üniversiteleri arasındayız. YÖKAK tarafından tam akredite edilen üniversitemiz, kalitesini belgelemiş öncü kurumlardan biridir. Ayrıca 22 Avrupa ülkesinden 115 üniversiteyle yaptığımız iş birlikleriyle öğrencilerimize uluslararası vizyon kazandırıyoruz" dedi.

Elazığ'ın öğrenci yaşamı açısından büyük avantajlar sunduğunu belirten Rektör Göktaş, "Elazığ uygun yaşam maliyetleri, yeterli barınma imkanları, ulaşım kolaylığı ve güvenli yapısıyla üniversite hayatını huzurlu bir şekilde geçirebileceğiniz nadir şehirlerden biridir. Öğrencilerimiz büyükşehirlere göre Elazığ'da akademik ve sosyal yaşamlarını rahatça sürdürebilmektedir. Fırat Üniversitesi, sizlere sadece mesleki bilgi değil, aynı zamanda kişisel gelişim, uluslararası bakış açısı ve güçlü bir gelecek vaat ediyor. Modern laboratuvarlarımız, araştırma merkezlerimiz ve yeşil kampüsümüz ile sizleri donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye hazırız. Gelin, hayallerinize birlikte yürüyelim. Geleceğinizi Fırat'ta inşa edin. Bugün başlayan bu süreçte hepinize başarılar diliyor, sizleri Fırat Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.